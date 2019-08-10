مقتل خمسة أشخاص بموقع اختبارات عسكرية في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر انفجار محرك تجريبي في موقع اختبارات عسكرية في إقليم ارخانجيلسك بشمال غربي روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ونقلت "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن "متخصصين من شركة روس آتوم (شركة الطاقة الذرية في روسيا) ووزارة الدفاع في موقع اختبارات في إقليم ارخانجيلسك نتيجة لانفجار محرك تجريبي للوقود السائل".

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وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها القول إن موظفي روس آتوم كانوا "يختبرون مصادر طاقة نظائرية مخصصة لمحرك الوقود السائل" عندما حدث الانفجار يوم الخميس. وقد أسفر الانفجار أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في البداية أن حريقا اندلع على متن سفينة في منشأة بميناء سيفيرودفينسك بإقليم ارخانجيلسك، حيث يوجد مقر الغواصات النووية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع حينها إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون إثر انفجار محرك نفاث.