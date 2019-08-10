بث مباشر.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تجرى المملكة العربية السعودية، تغيير كسوة الكعبة المشرفة، كما هومعتاد سنويًا في مثل هذا اليوم، فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة.

ويجرى استبدال كسوة الكعبة بأخرى جديدة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة.

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يشار إلى أن مراسم تغيير الكسوة الجديد للكعبة تبدأ فجر اليوم السبت 9 ذي الحجة، بإنزال الكسوة القديمة وإبدالها بالجديدة المصنوعة من الحرير الخالص والذهب في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

ويقدم الخليج 365 بثًا مباشرًا لتغيير كسوة الكعبة