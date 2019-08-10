هيئة الانتخابات بتونس: التنبيه على المرشحين للرئاسة باستكمال أوراقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- أ ش أ:

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون إنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية ، اليوم الجمعة ، وسيتم انطلاقا من اليوم السبت التنبيه على المرشحين الذين لم يتموا وثائق ترشيحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.

وأضاف بفون، في تصريحات مساء اليوم أن ظروف تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية كانت عادية ولم تشهد مشاكل.

وعلق على الترشحات غير الجدية التي وردت على مصالح الهيئة ، فأشار الى أن الدستور التونسي يضمن مبدأ الإتاحة ، لافتا الى أن الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين سيظهر الفارق بين عدد المترشحين وعدد المقبولين أوليا لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي للرئاسية.

وقد أحصت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 98 طلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم.

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وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الماضية تقديم 56 مترشحا ملفاتهم.

وشهدت الفترة المسائية أمس الجمعة تقديم عدد من المترشحين ملفاتهم وهم سلمى اللومي (حزب أمل) وسليم الرياحي وقيس سعيد (مستقل) وناجي جلول (مستقل) وعبيد البريكي (حركة تونس الى الأمام) وسيف الدين مخلوف والبحري الجلاصي وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، إلى جانب كمال العبيدي وأمين بن صالح وعبد الرؤوف بن رمضان وزهرة مهني ومحمد الهادي بن حسين والبشير العوايني وحاتم بولبيار ومليكة الزرمديني ومختار لطفي كمون.

وكانت الفترة الصباحية شهدت تقديم ترشحات كان أبرزها ليوسف الشاهد (تحيا تونس) ومحسن مرزوق (مشروع تونس) وعبد الفتاح مورو (النهضة)، كما سحب مرشحان إثنان هما رشاد عاشور ومنير الجميعي ترشيحهما أول أمس الأربعاء.

يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية، أغلقت مساء أمس الجمعة، بعد أن حددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من ٢ الى ٩ أغسطس الجاري.