كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مكة: نجاح موسم الحج أبلغ رد للحاقدين على المملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة السعودية أن سبب اختفاء كثير من الظواهر السلبية في موسم الحج يرجع إلى سلامة الطريقة والأسلوب الذي تتبعه حكومة المملكة العربية السعودية في تطوير خدمات الحج والعمرة إلى جانب الاستفادة من الأخطاء السابقة ومحاولة تلافيها في العام الذي يليه.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الفيصل قوله "أن نجاح موسم الحج هذا العام هو أبلغ رد علي من وصفهم "بالحاقدين" على المملكة العربية السعودية والتقليل من شأن الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله.

وأشار الي أن الحرص العمل الجاد والنجاح هو قيام لجنة الحج المركزية بعقد اجتماع بعد الحج العام الماضي بأسبوع واحد لدراسة الملاحظات التي حدثت في موسم الحج وتحاول أن تجعل من هذه الملاحظات مجال للدراسة والبحث وتطوير آلية الخدمة للعام الذي يليه.