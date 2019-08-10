كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة أحداث عنف الجبل فى لبنان تنفرج بمصالحة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفرجت أزمة أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في جبل لبنان وأخذت طابعا دمويا، وما خلفته من تداعيات وانقسامات سياسية هي الأعنف والأكثر خطورة على البلاد منذ تشكيل الحكومة اللبنانية في 31 يناير الماضي.

جاء ذلك خلال إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري، في مؤتمر صحفي مساء أمس، التوصل إلى مصالحة بين أطراف النزاع وفتح صفحة جديدة من التعاون بين الجميع، وذلك في ضوء مبادرة قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلقفها الجميع على نحو مفاجىء وغير متوقع.