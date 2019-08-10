كان على متن دراجته.. تفاصيل مصرع شاب في حادثة سير مروعة بطنجة

اهتزت مدينة طنجة، أول أمس الخميس، على وقع حادثة سير خطيرة، تسببت في مصرع شاب بعدما صدمته سيارة أجرة كانت تسير بسرعة كبيرة على مستوى طريق مرقالة.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الشاب قيد حياته، يبلغ من العمر 18 عاما، ويقطن في منطقة الجيراري، كان يتجول على متن دراجته الهوائية، قبل أن تصدمه سيارة أجرة تجاوزت السرعة القانونية المحددة، ليفارق الحياة متأثرا بإصابة بليغة على مستوى الرأس.

وفور علمها بالحادث، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية، وأوقفت سائق سيارة الأجرة، فيما تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.