من قلب بيت أيقونة العمل التطوعي.. العثماني يدعو لدعم المبادرات الإنسانية “الحاجة خديجة”-صور

حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح أمس الجمعة، ببيت أيقونة العمل التطوعي بالرباط، خديجة القرطي، التي فتحت بيتها لإيواء مرضى السرطان بالمجان.

العثماني حل ببيت القرطي حيث مقر جمعية “جنات لإيواء مرضى السرطان بالمجان” صباح أمس الجمعة، رفقة زوجته حليمة صغور، إذ جلس إلى جانب صاحبة المبادرة، وتحدث إلى النساء المريضات، وعبر عن دعمه لتشجيع المبادرات التي تعزز حس التضامن والتكافل الاجتماعي بين المغاربة.

وبعد الزيارة، كتب العثماني تدوينة له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيها مبادرة إيواء مرضى السرطان بالمجان بكونها مبادرة إحسانية إنسانية تقودها الحاجة خديجة القرطي التي وهبت بيتها صدقة جارية، ونذرت نفسها لمساعدة مرضى السرطان من النساء والرجال المعوزين، توفر لهم ولمرافقيهم المأوى والمأكل، والإرشادات والتنقل، والمواكبة الاجتماعية والتتبع النفسي، وكذا تيسير الإجراءات الإدارية بمختلف المؤسسات الصحية”.



وفي ذات السياق، دعا العثماني لتطوير وتعزيز هذه المبادرات، حيث قال “وإذ أجل وأحيي هذه المبادرة المتميزة ومثيلاتها، التي تعبر عن روح التضامن والتكافل الاجتماعي المتأصلة في الثقافة والتاريخ المغربيين، أتقدم بالشكر والتقدير لكل الأفراد والمؤسسات الذين يدعمون مثل هذه المبادرات، آملا في تطويرها وتنويعها وتعزيز وتوريث الحس التضامني والتكافلي في مجتمعنا”.