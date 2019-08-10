الكرتي: قرار "الكاف" أكبر دافع للوداد.. وأثق بنجاح ثنائي الزمالك

أعرب وليد الكرتي، لاعب الوداد المغربي، عن حزنه بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن احتساب فريقه منسحبا من مباراة الترجي التونسي ضمن إياب نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن "الكاف" تتويج الترجي بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، بعد الأزمة التي ارتبطت بمباراة الإياب في النهائي ضد الوداد وانسحاب الفريق المغربي عقب تسجيل وليد الكرتي هدف التعادل الذي لم يحتسبه الحكم الجامبي بكاري جاساما رافضا الرجوع لتقنية حكم الفيديو، بحجة وجود عطل فني.

وقال الكرتي في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "أعتقد أننا تعرضنا لظلم واضح من الكاف، لقد كنت أتمنى أن يحتسب اللقب لنا أو على الأقل تتم إعادة المباراة".

وأضاف الكرتي: "الهدف الذي أحرزته تبين أنه صحيح وبالنسبة لي خسارة اللقب وإلغاء هدف في المباراة النهائية شيء مؤسف، ولكنه سيكون أكبر دافع لنا في البطولة المقبلة لتحقيق اللقب، علينا العمل ونسيان ما حدث".

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ولم تستكمل مواجهة الإياب بين الفريقين التي أقيمت في تونس يوم 31 مايو/أيار الماضي، بسبب انسحاب الوداد احتجاجا على عدم الاستعانة بتقنية الفيديو، بعد الهدف الذي سجله وليد الكرتي ولم يحتسب، وقت أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق التونسي بهدف دون رد، علما بأن مباراة الذهاب في المغرب انتهت 1-1.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدها إعادة المباراة على ملعب محايد، وهو ما لم يرضِ الناديين اللذين بادرا بالتظلم لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية التي رفضت بدورها قرار المكتب التنفيذي للكاف لعدم الاختصاص، وأحالت الأمر إلى لجنة الانضباط بالاتحاد القاري.

وفي بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أعلن "الكاف" اعتبار الوداد خاسرا في المباراة بسبب انسحابه، كما قرر تغريمه 20 ألف دولار بسبب هذا الانسحاب بجانب 15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهيره الشماريخ.

وعن انتقال زميليه السابقين في الوداد؛ أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لصفوف الزمالك قال الكرتي: "الزمالك فريق كبير وخطوة مميزة لبن شرقي وأوناجم الانتقال للنادي المصري، أتمنى لبن شرقي أن يستعيد مستواه وتكون نقطة انطلاقة قوية له من جديد، وكذلك الأمر بالنسبة لأوناجم، حيث إنه لاعب مميز ويملك فنيات رائعة، وأثق بنجاحهما تماما في حالة الانسجام سريعا مع فريق الزمالك".

وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي قادما من الهلال السعودي، ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربي بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن وليد الكرتي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم كانوا ضمن فريق الوداد الحاصل على لقب دوري أبطال أفريقيا 2017 على حساب الأهلي المصري بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين؛ حيث سجل بن شرقي ذهابا في المباراة التي انتهت 1-1 ببرج العرب وسجل الكرتي هدف الفوز في لقاء 1-0 بالمغرب.