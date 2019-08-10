حركة "العدل والمساواة" السودانية تُرحب بإسقاط الأحكام ضد قادتها

رحبت حركة "العدل والمساواة" السودانية، بقرار رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان إسقاط الأحكام ضد قادتها. وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "إسقاط الأحكام السياسية في حق رئيس الحركة الشعبية مالك عقار ونائبه ياسر عرمان وعدد من قادة الحركة، خطوة في الاتجاه السليم، تسهم في تعزيز إرادة السلام ووقف الحرب". وأكد الأمين السياسي للحركة الدكتور سليمان صندل ضرورة الإسراع في إطلاق أسرى حركة العدل والمساواة "وجميع أسرى الكفاح المسلح". Advertisements وكان البرهان اصدر قرارا بالعفو عن مالك عقار رئيس "الحركة الشعبية – شمال- جناج مالك عقار"، ونائبه ياسر عرمان، وآخرين. ووقع المجلس العسكري مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" الأحد الماضي، بالأحرف الأولي، إعلانا دستوريا نص على إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها.

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