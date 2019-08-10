سي ان ان : هل بدأت قبضة رجل روسيا القوي تتلاشى عن السلطة؟

قالت الشبكة الأمريكية الإخبارية سي ان ان ، أن شعبية بوتين تتحدث عن نفسها، فعندما أصبح رئيسًا للوزراء، أشار مركز ليفادا سنتر، وهو مركز لاستطلاعات الرأي المستقلة، إلى أن نسبة تأييد بوتين هي 31%، وبحلول يناير 2010، بعد توليه منصب الرئيس، وصلت شعبيته 84%، ولم تهبط بعدها عن 60% أبدًا.

ووفقاً لما نشرته "سي إن إن"، فإن شعبية بوتين ازدادت بشكل كبير بسبب تعامله الفوري والقوي مع انتشار العمليات والتنظيمات الإرهابية في بلاده، خاصة بعدما هزت روسيا سلسلة تفجيرات في 1999 أوقعت العديد من المنازل وأسقطت مئات القتلى.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن سيره على نهج الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، بعد أحداث 11 سبتمبر، جعله يزداد شعبية، لأن الروس أرادوا سماع تصريحات قوية عن "دحر الإرهاب"، وما شابه.

وكشفت الشبكة الأمريكية أن حديث بوتين المتكرر عن محاربة الإرهاب وهزيمته في البقاع الروسية، جعلت الشعب يلتف حوله، ويعتبره مخلصًا من التطرف، لافتة إلى أن الكرملين كان له دور كبير أيضًا، من خلال ما مارسه من دعاية ساهمت في إعطائه هالة القائد القوي.

أيضًا، انتقاد بوتين للولايات المتحدة والناتو، وتعهده المستمر بالتصدي له، إذا ما هدد الأمن الروسي، رسم شخصية بوتين الدولية.

ذكرت الشبكة الأمريكية، أنه بعد 20 عامًا من تولي بوتين منصبه، بدأت بعض "الشقوق تظهر في واجهته كقائد"، رغم أنه لا يزال يتمتع بتصنيفات عالية.

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كشفت "سي إن إن"، أن بوتين لم يعد قريبًا من الشعبية التي حظي بها، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الحدود مع أوكرانيا، في العام 2014.

في الأسابيع الأخيرة، هزت روسيا موجات جديدة من التظاهرات في الشوارع والميادين المختلفة بشأن الانتخابات البلدية، ما شكل -بحسب سي إن إن- تحديًا جديدًا للكرملين، وبخاصة بوتين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الاحتجاجات لا تشكل أي تهديد مباشر لاحتكار بوتين السلطة في روسيا، إلا أن المعارضة "المنقسمة"، تمكنت من توجيه دفة الشارع لتسليط الضوء على بعض السلبيات في حكم الرئيس.

وأكدت أن الشعب الروسي حالياً مستاء من بقاء فلاديمير بوتين على رأس السلطة لفترات طويلة للغاية، وهو ما يمكن أن يكون قد أثر على شعبيته بشكل واضح.

ولفتت إلى أن النخبة السياسية في روسيا أدركوا جيدًا أن بوتين لا ينوي التخلي عن منصبه بسهولة، وهو ما بدا واضحًا في القضاء على خصومه السياسيين، وعدم ترك خلفًا واضحًا له.

التشاؤوم الذي أصاب الشعب الروسي، لاعتقادهم أن بوتين لن يتنحى من السلطة بعد العام 2024، وفقًا للقانون الروسي، وظنهم بأن بوتين سيتلاعب بالدستور ليبقى رئيسًا، جعل من شعبيته تتآكل أكثر فأكثر.