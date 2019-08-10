كوريا الشمالية تطلق "مقذوفين مجهولين" في اتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفين غير محدّدين" في البحر، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة أركان الجيش في سيول.

وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية، بحسب يونهاب، إنّ المقذوفين أطلقا من مكان يقع قرب مدينة هامهونج

في شمال شرق كوريا الشمالية وسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مشيرة إلى أنّ "الجيش يراقب الوضع في حال حدوث عمليات إطلاق إضافية وهو في حالة استعداد".

وجاءت عملية الإطلاق تلك بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى "رسالة جميلة للغاية" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال ترامب إن كيم قال إنه "غير سعيد" بالتجارب الصاروخية التي قال الزعيم الكوري الشمالي إنها تأتي ردا على التدريبات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية.