غوارديولا: ساني ربما سيغيب عن صفوف سيتي لسبعة أشهر بسبب الإصابة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إن الجناح الألماني ليروي ساني ربما سيغيب عن صفوف الفريق لمدة سبعة أشهر بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 23 عاما في الرباط الصليبي الأمامي من ركبته اليمنى في تتويج سيتي بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول الأحد الماضي وسيخضع لجراحة الأسبوع المقبل.

وقال غوارديولا للصحفيين ”إنها أنباء سيئة بشكل لا يصدق. لا أعرف كم من الوقت سيغيب عنه. عادة ما يستمر هذا النوع من الإصابات لستة أو سبعة أشهر – أتمنى أن يكون (معنا) في فبراير أو مارس.“

”عانينا من ثلاث إصابات (في أربطة الركبة) في ثلاثة مواسم. إنه شاب وسيتعافى بشكل جيد ونأمل أن تجري الجراحة الأسبوع المقبل.

”سيساعده الجميع. سيشعر بالوحدة لكننا سنعاونه على أن يشعر بالراحة قدر الإمكان“.

وثارت تكهنات بشأن احتمال انتقال ساني، الذي سينتهي عقده مع سيتي في 2021، إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

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وتلقى ساني عرضا بتجديد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي لكنه لم يوقع بعد أن واجه صعوبات في اللعب أساسيا بانتظام خلال الموسم الماضي.

لكن المدرب الإسباني حرص على التأكيد أنه لم يفكر أبدا في الاستغناء عن الجناح الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018.

وأضاف غوارديولا”لم أفكر في الاستغناء عنه. دائما ما كنت أقول إنه لاعبنا ولم يخبرني أنه يرغب في الرحيل. كنت أعتقد دوما أنه لاعب سيتي“.

وقال غوارديولاإن مواطنه الإسباني ديفيد سيلفا سيحمل شارة قيادة الفريق بعد رحيل فينسن كومباني نهاية الموسم الماضي.

وأوضح ”ديفيد أمضى ما يقرب من عقد من الزمان مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه لاعب مذهل ودائما ما كان محل تقدير واحترام متبادل مع زملائه… سيكون قائدا جيدا“.

ومن المستبعد مشاركة جواو كانسيلو الظهير الأيمن في أولى مباريات فريقه الجديد أمام وست هام بعد أن انضم من يوفنتوس الأربعاء الماضي.