ليفربول يفتتح البريمييرليغ بفوز عريض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهل ليفربول مباريات الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز عريض على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف للأخير، في المباراة التي استضافها الأول على ملعبه.

وأحرز رباعية ليفربول كل من اللاعبين غرانت هانلي (ذاتي)، محمد صلاح، فيرجيل فان ديك وديفوك أوريجي، وفي المقابل سجل هدف نوريتش سيتي الوحيد اللاعب تيمو بوكي.

وبهذا الفوز، حصد ليفربول أول 3 نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مجريات المباراة:

كاد نوريتش يباغت مضيفه في الدقيقة السادسة عندما وصلت الكرة إلى بوكي الذي أعادها بدوره إلى ستيبرمان، لكن الأخير أطاح بها عاليا، قبل أن يفتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 7، بعدما حاول أوريجي المرور من أمام أرونز قبل أن يرسل كرة أمام المرمى حولها هانلي بالخطأ في مرمى فريقه.

وجاء رد نوريتش سريعًا، عندما وضع بوكي الكرة مجددًا أمام ستيبرمان الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 9، وجرب روبرتسون حظه بالتسديد من بعد 15 يارده فقط، لكن محاولته ضلت طريق الشباك.

وجاء هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 19، عندما مرر فيرمينو كرة ماكرة إلى صلاح في يمين منطقة الجزاء، ليضعها الأخير بيسراه بهدوء في المرمى.

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والتقط حارس ليفربول أليسون بيكر، كرة سهلة من بوينديا في الدقيقة 23، وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 28، عندما تابع فان ديك برأسه ركنية صلاح في الشباك.

وأوشك فيرمينو على تسجيل هدف في الدقيقة 30، عندما تصدى الحارس الهولندي تيم كرول لمحاولة المهاجم البرازيلي الذي استقبل الكرة على صدره واستدار حول نفسه قبل التسديد، وعاد كرول ليتصدى لمحاولة من هندرسون أثر تمريرة من صلاح في الدقيقة 32.

واضطر الحارس أليسون للخروج من الملعب مصابًا ليدخل مكانه الإسباني أدريان، وعزز أوريجي تقدم ليفربول بهدف رابع في الدقيقة 42، عندما أسكن الكرة برأسه في الشباك إثر عرضية متقنة من ألكسندر-أرنولد.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني باحثًا عن أهداف أخرى، فأصاب هندرسون العارضة بالدقيقة 49 بعد تمريرة بالمقاس من أوريجي.

وانطلق صلاح من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد كرة ملتفة مرت بجوار القائم البعيد في الدقيقة 55، وأطلق فابينيو قذيفة منخفضة سيطرة عليها كرول على دفعتين بالدقيقة 56.

وتمكن نورويتش أخيرًا من تغيير النتيجة في الدقيقة 64، عندما تلقى بوكي تمريرة من بوينديا ووضع الكرة بسلاسة نحو القائم البعيد لمرمى ليفربول.

ودخل ماني إلى الملعب بدلًا من أوريجي، لتنشط الجبهة اليسرى دون وجود فرص حقيقية فيما تبقى من زمن اللقاء، باستثناء ركلة حرة نفذها ألكسندر-أرنولد وتصدى لها كرول في الدقيقة 85.