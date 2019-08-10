كوريا الشمالية تطلق مقذوفين قرب بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، السبت، قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأكد مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة على علم بالصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، وتراقب الوضع هناك وتتشاور مع حلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية‎

وأطلقت كوريا الشمالية، الإثنين الماضي، "مقذوفات غير محددة"، في تجربة هي الثالثة لبيونج يانج خلال أسبوع.



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والأربعاء الماضي، اختبرت بيونج يانج النظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى.



وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون: إن إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة، الثلاثاء، هو "مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".

كما هددت بيونج يانج بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوماً، منددة ببدء المناورات العسكرية المشتركة، واعتبرتها "انتهاكا صارخا" لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء الماضي، أن عمليات إطلاق صواريخ قصيرة المدى بشكل متكرر من جانب كوريا الشمالية ليست عائقا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.