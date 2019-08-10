"العدل" الأمريكية توجه تهما ليمني قدم دعما للقاعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى بلال الرياني الأمريكي من أصل يمني ومقيم بولاية أركنساس بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة في اليمن.

كما وجهت له اتهامات بالإدلاء بتصريح كاذب، حيث قدم اسما مزيفا في طلب جواز سفر في 13 مايو/أيار 2019، مشيرة إلى أنه لا يزال رهن الاحتجاز بعد اعتقاله في 27 يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن الرياني المعروف أيضا باسم بلال قاسم العودي "28 عاما" قدم دعما ماديا وموارد إلى التنظيم الإرهابي في اليمن خلال الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

ومن جهة أخرى، قالت الوزارة الأمريكية: "إن الإيرانية نيجار غودسكاني اعترفت بالتآمر لتسهيل تصدير تكنولوجيا محظورة من الولايات المتحدة بالمخالفة للعقوبات المفروضة على طهران إلى الحرس الثوري الإيراني".

وكانت نيجار قد ألقي القبض عليها في 8 ديسمبر/كانون الأول 2018 في أستراليا قبل أن تظهر لأول مرة في محكمة مينابوليس بولاية مينسوتا في 22 يوليو/تموز الماضي.