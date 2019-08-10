الخارجية الصينية: قلقون للغاية حيال الوضع في كشمير

أعربت وزارة الخارجية ​الصين​ية عن "قلقها حيال الوضع في إقليم "​كشمير​" المتنازع عليه بين ​الهند​ و​باكستان​"، داعية الجهات إلى "تجنب اتخاذ الاجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الموقف".

ولفتت إلى أنه "ازدادت الاضطرابات في منطقة كشمير في الآونة الأخيرة، والصين قلقة للغاية من ذلك"، مشيرةً إلى أنه "يجب على الجهات تجنب اتخاذ الاجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الموقف"، مضيفةً "ينبغي حل قضية كشمير بالوسائل القانونية، في ضوء اتفاقية ​الأمم المتحدة​ وقرار ​مجلس الأمن​ والاتفاقيات الثنائية بين باكستان والهند".

وأشارت إلى أن "الصين ستدعم بقوة المصالح القانونية لباكستان، وستحقق العدالة لها على الساحة الدولية"، مشددة على أن "باكستان والهند جارتان صديقتان هامتان للصين".