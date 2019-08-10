وزيرة الداخلية البولندية تتولى رئاسة مجلس النواب بعد استقالة رئيسه

أعلنت ​رئاسة الحكومة​ البولندية أن ​مجلس النواب​ البولندي انتخب وزيرة الداخلية إلزبييتا فيتيك رئيسة له خلفاً لماريك كوختشينسكي الذي اضطر لتقديم استقالته إثر فضيحة استخدامه طائرات حكومية لأغراض شخصية.

وقبيل انتخابها رئيسة لمجلس النواب قدّمت فيتيك استقالتها من الحكومة، وقد عهد رئيس الوزراء ماتيوس مورافييتسكي بمهامها الوزارية إلى المسؤول عن التنسيق بين أجهزة الاستخبارات ماريوس كامينسكي، وطلب من ​رئيس الجمهورية​ ​أندريه دودا​ تعيينه رسمياً وزيراً للداخلية.

وفيتيك البالغة من العمر 61 عاماً انتخبت رئيسة لمجلس النواب بعدما رشّحها لهذا المنصب حزبها "القانون والعدالة" الحاكم، وقد حازت على 245 صوتاً من أصل 419 نائباً حضروا الجلسة، في حين حصلت منافستها الرئيسية مالغورزاتا كيدافا-بولسكا، مرشّحة حزب المعارضة الرئيسي "المنصّة المدنيّة" على 135 صوتاً.