الخارجية التركية: قرار واشنطن تجميد أصول حكومة فنزويلا غير صائب

وصفت ​وزارة الخارجية التركية​، قرار ​الولايات المتحدة​ تجميد جميع أصول ​الحكومة​ الفنزويلية بـ"غير الصائب"، مشيرةً إلى أنه "ليس صائبًا إعلان الولايات المتحدة الأمر التنفيذي المتعلق بفرض ​عقوبات​ شاملة على ​فنزويلا​ في الفترة التي تستمر فيها المباحثات بين ممثلي حكومة ومعارضة هذا البلد في باربادوس، بتيسير من قبل الحكومة النرويجية ودعم ​تركيا​".

وأوضحت "أنهم قلقون من أن يضر القرار بالشعب الفنزويلي الذي يعاني صعوبات اقتصادية حاليًا، وأن يؤثر سلبًا على مبادرات إيجاد حل سياسي في فنزويلا"، مشيرةً إلى "ضرورة استمرار جميع الجهات في دعم الحوار السياسي لضمان إيجاد حل دائم للمشاكل في فنزويلا".

وأصدر ​ترامب​، مساء الإثنين، أمرا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.