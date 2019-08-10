الدفاع العراقية: قواتنا طهرت أكثر من 1700 كم مربع من "داعش"

أعلنت وزارة ​الدفاع العراقية​ عن "انتهاء المرحلة الثالثة من عمليات "إرادة النصر" العسكرية التي انطلقت الإثنين في محافظتي ​ديالى​ و​نينوى​ بتطهير 1712 كم مربع من تواجد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحةً أن "المرحلة تضمنت تدمير 12 نفقا، و24 وكراً وعثرت على 42 ​عبوة ناسفة​، و3 قنابر هاون 82 ملم، و​قذيفة​ 155 ملم".

وفي بيان لها، لفتت الدفاع العراقية إلى أنه "تم العثور على 3 قنابل هاون 82 ملم، فضلا عن إلقاء القبض على 18 مطلوبا وقتل 4 إرهابيين، وتفتيش 25 قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها 1712 كم مربع".