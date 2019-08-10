الدفاع العراقية: قواتنا طهرت أكثر من 1700 كم مربع من "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن "انتهاء المرحلة الثالثة من عمليات "إرادة النصر" العسكرية التي انطلقت الإثنين في محافظتي ديالى ونينوى بتطهير 1712 كم مربع من تواجد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحةً أن "المرحلة تضمنت تدمير 12 نفقا، و24 وكراً وعثرت على 42 عبوة ناسفة، و3 قنابر هاون 82 ملم، وقذيفة 155 ملم".
وفي بيان لها، لفتت الدفاع العراقية إلى أنه "تم العثور على 3 قنابل هاون 82 ملم، فضلا عن إلقاء القبض على 18 مطلوبا وقتل 4 إرهابيين، وتفتيش 25 قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها 1712 كم مربع".
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