الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تقبل هدنة الأمم المتحدة في عيد الأضحى

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في بيان أنها قبلت هدنة إنسانية عرضتها الأمم المتحدة في عيد الأضحى.
وذكر البيان "حرصا منا على تخفيف معاناة المواطنين وتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نعلن القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى".
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