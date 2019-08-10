الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تقبل هدنة الأمم المتحدة في عيد الأضحى

أعلنت ​الحكومة الليبية​ المعترف بها دوليا في بيان أنها قبلت هدنة إنسانية عرضتها ​الأمم المتحدة​ في ​عيد الأضحى​.

وذكر البيان "حرصا منا على تخفيف معاناة المواطنين وتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ​ليبيا​، نعلن القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى".