الرئيس البرازيلي يعلن موافقة واشنطن على تعيين نجله سفيرا لجيها

أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنّ "الولايات المتحدة أعطت رسمياً موافقتها على اعتماد نجله ادواردو سفيراً للبرازيل لدى واشنطن"، مشيراً إلى "أنني سعيد جداً ومتأكد أنّ روابط الصداقة والعلاقات التجارية ستتعزز بفضل ادواردو".
ولفت إلى "إننا لسنا مستعجلين لإرسال التعيين إلى مجلس الشيوخ، إننا نتحلى بالهدوء".
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