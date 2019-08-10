الرئيس البرازيلي يعلن موافقة واشنطن على تعيين نجله سفيرا لجيها

أكد الرئيس ​البرازيل​ي ​جاير بولسونارو​ أنّ "​الولايات المتحدة​ أعطت رسمياً موافقتها على اعتماد نجله ادواردو سفيراً للبرازيل لدى ​واشنطن​"، مشيراً إلى "أنني سعيد جداً ومتأكد أنّ روابط الصداقة والعلاقات التجارية ستتعزز بفضل ادواردو".

ولفت إلى "إننا لسنا مستعجلين لإرسال التعيين إلى مجلس الشيوخ، إننا نتحلى بالهدوء".