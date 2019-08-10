الشرطة الأميركية اعتقلت مسلحا بمتجر "وول مات" بولاية ميزوري الأميركية

أفادت قناة "الحرة" الاميركية بان "الشرطة الأميركية اعتقلت مسلحا خلال تواجده بمتجر تابع لسلسلة "وول مارت" بولاية ميزوري"، مشيرةً إلى أنه "تمكن رجل إطفاء أميركي، بملابسه المدنية، من تثبيت رجل مسلح إلى حين قدوم الشرطة، خلال سير الأخير حاملا بندقية ومرتديا سترة واقية من الرصاص وزيا عسكريا في متجر تابع لسلسلة "وول مارت" بولاية ميزوري".
ولفتت إلى أن "الشرطة اعتقلت السلطات ديميتري أنريتشينكو واتهمته بخلق تهديد إرهابي"، مشيرةً إلى أنه "لا يزال التحقيق جاريا ونعمل على تحديد دوافعه".
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