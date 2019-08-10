يونهاب: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين على البحر الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): أعلن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت الجمعة، مقذوفين لم يتم تحديد طبيعتهما على البحر الشرقي المعروف باسم بحر اليابان ، حسبما أفادت وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء. وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنه جرى إطلاق المقذوفين من منطقة قريبة من مدينة هامهونج الواقعة شمال شرقى كوريا الشمالية وإن الجيش يراقب الوضع في حالة إطلاقات إضافية مع الحفاظ على وضع الاستعداد.

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