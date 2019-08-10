بروتوكول تعاون للإشراف والتدريب بين طب الإسكندرية ومستشفى الصدر بكوم الشقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى "الصدر كوم الشقافة" وقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أحمد عثمان عميد الكلية.

وقال عثمان في تصريح صحفي، مساء الجمعة، أن البروتوكول تضمن التعاقد على زيارة أسبوعية يجريها أساتذة قسم الأمراض الصدرية إلى المستشفى للإشراف الطبي على أقسام المستشفى المختلفة وتدريب الأطباء .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الاتفاق تضمن تكليف الأطباء من طلاب الدراسات العليا بقسم الأمراض الصدرية بفترات عمل بمستشفى صدر كوم الشقافة بغرض تدريبهم علاوة على سد العجز في الأطباء المقيمين بالمستشفى .

شارك بالتوقيع عليى البروتوكول رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب الدكتور أحمد يوسف، والدكتور النادي يوسف مستشفى صدر كوم الشقافة .