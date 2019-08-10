استطلاع رأي يكشف أكثر حرب يخشاها المستوطنون الإسرائيليون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

كشف استطلاع رأي جديد داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن أكثر الحروب التي يخشاها المستوطنيين الإسرائيليين.

وأوضح استطلاع أجرته منظمة "جيشر"، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 55% من المستوطنين يخشون الحرب الأهلية الداخلية، مقارنة بـ42% يخشون الحرب مع إيران.

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أجرت منظمة "جيشر" الاستطلاع على عينة من المستوطنين ممن تخطت أعمارهم 18 عامًا، موضحًا أنهم يخشون الانشقاقات والانقسامات الداخلية بعد المعركة الانتخابية التي تجري حاليًا في دولة الاحتلال.

وكشف الاستطلاع أن 65% من المستوطنيين يخشون من حصول قطيعة مع باقي اليهود حول العالم، وبأن 35% يخشون من تدخل واضح لليهود في العالم في الانتخابات البرلمانية للكنيست المقبل، والمقررة في السابع عشر من الشهر المقبل، في حين 65% رأوا أنه ليس هناك تخوف من ذلك.

ونقلت الصحيفة العبرية عن رئيسة منظمة "جيشر"، أوريت أداتو، أن المستوطن يؤمن بأن السياسة الإسرائيلية تفرز صورة ذهنية، تؤكد من خلالها أن أكبر الأعداء والخطر الأساسي لإسرائيل هم الدول المعادية أو المنظمات الإرهابية، في حين يعتقد بل يؤمن هذا المواطن بأن الخطر الحقيقي يكمن في الانقسام والعنف الداخلي.