"مش عيب".. حملة لنشر الوعي بالمرض النفسي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- (الخليج 365):

دشن عدد من شباب قرية سنهوت بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع الدكتور بسيوني عيد البسيوني أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفى العباسية في القاهرة؛ حملة للتوعية بالطب النفسي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرض النفسي، وإزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.

وأوضح بسيوني أن حملة "المرض النفسي مش عيب" تهدف إلى التعريف بأشهر الأمراض النفسية التي يصاب بها البالغين، والأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى تلك الأمراض النفسية التي يصاب بها كبار السن، والتعريف بالأدوية النفسية والعلاج النفسي اللازم لهم.

وأضاف بسيوني، أن الحملة ترفع عدة شعارات توضح أهمية العلاج النفسي، منها "علشان صحتنا النفسية" و "علشان صحة ولادنا النفسية"، و"علشان خطر الإدمان" و"علشان نواجه ظاهرة الانتحار".

يأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه مركز منيا القمح، عددًا من حوادث الانتحار الشهر الماضي.