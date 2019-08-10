بعد 3 وقائع .. ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 3 عناصر إجرامية، اشتركوا مع آخر، في تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه بالمنيا، وذلك بعد ارتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من بعض المواطنين، حال استقلالهم سيارة نقل مُحملة ببعض رؤوس الماشية وسيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، بقيام عناصر تشكيل عصابي بسرقة مبلغ مالي بالإكراه من بعض المواطنين، حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم مُحملة ببعض رؤوس الماشية وسيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، متجهين لسوق الماشية ببنى مزار، فوجئوا بقيام قائد سيارة ملاكي باعتراض طريقهم، واستيقافهم وترجل ثلاثة مجهولين منها قاموا بتهديدهم بأسلحة نارية، والاستيلاء منهم على (مبلغ مالي قدره 11300 جنيه، 3 هواتف محمولة) وفروا هاربين.

ونجاح فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في تحديد مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقات المواطنين بالإكراه ضم (4 عناصر إجرامية–لهم معلومات جنائية مسجلة) وتم ضبط أحدهم وبحوزته (بندقية خرطوش - 2 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالي قدره 27 ألف جينه)، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين.

تمكن فريق البحث من تحديد محل هروب باقي المتهمين واختبائهم بمنزل أحد أقاربهم كائن بدائرة مركز شرطة القوصية بنطاق أمن أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم السابق ضبطه، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (بندقية آلية - 75 طلقة نارية من ذات العيار- بندقية خرطوش - 4 طلقات خرطوش من ذات العيار) بمنزل أحد المتهمين، وبتطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي وما ارتكبوه من حوادث مماثلة بذات الأسلوب، اعترفوا بارتكابهم (ثلاث وقائع أخرى مماثلة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.