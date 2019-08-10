كيف تختار لحوم الأبقار حسب استخدامك؟.. "الطب البيطري" يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يوافق الأحد المقبل، وبالتزامن مع ذلك يحاول دائمًا المواطنين الحصول على أفضل مقاطع اللحوم من أجل وجبات مطهية بشكل عالِ الجودة.

وينشر الخليج 365 أفضل مقاطع اللحوم في الأبقار وطرق استخدامها في إعداد وجبات اللحوم المنزلية، وفقا لما أعلنته مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

1- الرقبة وتستخدم في أعمال الطهي والشوربة

2- عضلات الكتف (لحم عالي الجودة)، مناسبة لتحضير الشرائح والشواء والطبخ.

3- لحم الخاصرة (أعلى وأفضل أنواع اللحوم)، ويستخدم في تحضير البفتيك.

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4- الفخد الخلفي (لحم عالي الجودة) مناسب لتحضير الشرائح والشواء والشوربة.

5- الفخد الأمامي (لحم عالي الجودة) مناسب للشواء والطبخ والشوربة.

6- الصدر (لحم متميز الطعم يحتاج لمدة طهي أطول) مناسب للطبخ والشوربة.

7- الأضلاع (غنية باللحم والدهن) مناسبة لتحضير اللحم المفروم والشوربة والطبخ.

8- البطن (لحم بدون عظم) مناسب للطهي في وعاء البخار.