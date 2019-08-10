الجيش الليبي: عمليات نوعية لشباب طرابلس ضد المليشيات الإرهابية

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن شباب العاصمة طرابلس يرصدون تحركات المليشيات الإرهابية، مشيراً إلى أنهم نفذوا عمليات نوعية ضدها بمنطقة صلاح الدين فجر اليوم الجمعة.

وأوضح المركز، في بيان، أن العملية النوعية كانت عالية التخطيط وتمت عبر إطلاق الرصاص من أسلحة "كلاشينكوف" الخفيفة على تجمع لمليشيات مصراتة أعقبها تأمين منفذي العملية وانسحابهم بسرعة على متن سياراتهم.

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وأكد البيان أن شباب العاصمة الليبية يرصدون تحركات المليشيات بدقة، مشيرا إلى رصد اختباء مليشيات مصراتة وتحصنها بعدد من بيوت حي الكلية العسكرية سابقا ومباني الجمارك ونادي الشرطة.

كما أعلن اللواء 73 مشاة، الجمعة، أن وحدات الجيش في جميع تمركزاتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم.