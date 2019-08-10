الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية لهدنة إنسانية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف الليبيين المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى. وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها، أنه تأكيدا لما كانت قد أعلنته سابقا، تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الأطراف إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ مع صباح العيد.

وعبرت البعثة عن أملها بأن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة / السبت من هذا الأسبوع. وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم طرفي النزاع في مناسبات عديدة بالموافقة على هدنة إنسانية، لكن كل هذه المحاولات فشلت.