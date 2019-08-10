الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية لهدنة إنسانية

وعبرت البعثة عن أملها بأن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة / السبت من هذا الأسبوع. وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم طرفي النزاع في مناسبات عديدة بالموافقة على هدنة إنسانية، لكن كل هذه المحاولات فشلت.
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