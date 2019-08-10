و"العصيان المدني قادم" وهو ما رفعه المحتجّون الجمعة الماضية وجدّدوه هذه الجمعة، معبّرين عن استيائهم من غلق الطرقات الموصلة لقلب العاصمة لعدم السّماح للمتظاهرين القاطنين بالمناطق المجاورة من الوصول للمسيرة.
ورفض المتظاهرون ما وصفوه بـ"الحوار مع السّلطة"، مبدين ترحيبهم بـ"الانتخابات الرئاسية بشرط ألا يكون بقايا رجالات بوتفليقة طرفا فيها ولا جزءا منها".
ويطالب المحتجون من انطلاق حراكهم في 22 فبراير الماضي بتطهير الجزائر من رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائريون يلوّحون بالعصيان المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.