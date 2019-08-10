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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشاريعه في لبنان

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا 2» في الجمهورية اللبنانية. وجرى توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا على الأطفال في مناطق جرابلس وأعزاز وكفر نبودة. يأتي ذلك ضمن برامج الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.

وكان المركز قد وزع كسوة العيد في العديد من المحافظات اليمنية أول من أمس شملت محافظة المهرة، وسقطرى، ومأرب، وحضرموت، ومحافظة الجوف، ومديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، ومحافظة عدن، وذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.


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