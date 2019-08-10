مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشاريعه في لبنان

وكان المركز قد وزع كسوة العيد في العديد من المحافظات اليمنية أول من أمس شملت محافظة المهرة، وسقطرى، ومأرب، وحضرموت، ومحافظة الجوف، ومديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، ومحافظة عدن، وذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
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