العراق والكويت يبحثان أزمات المنطقة

الاتحاد (بغداد) ناقش وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أمس، مع وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، أزمات المنطقة. وقالت الخارجية العراقية في بيان إن «الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتي صباح الصباح، بحثا فيه آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، وتطوير التعاون الثنائيّ بما يخدم المصالح المشتركة». وأضاف البيان، أن «الجانبين تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليميّة، والدوليّة التي تحظى باهتمام البلدين، ومنها مُستجدّات الأوضاع في المنطقة». وأكّد الجانبان «أهمّية التنسيق، والتشاور بما يساهم في حلحلة الأزمات التي تتعرَّض لها المنطقة».

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