إغلاق مساجد القدس واقتصار صلاة العيد على الأقصى

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (القدس المحتلة، رام الله)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، عن تأخير صلاة العيد يوم الأحد للساعة 7:30 بدلًا من الساعة 6:30، للتصدي للاقتحامات والتدنيس من مجموعات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى. كما قررت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف، ودار الإفتاء في القدس، في بيان مشترك لهم، اقتصار صلاة عيد الأضحى فقط في المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق جميع مساجد القدس. وأفتت الهيئات الثلاث في بيان صدر عنها، بتأخير الأضحية في القدس حتى اليوم الثاني من أيام العيد والانشغال في اليوم الأول بالدفاع عن المسجد الأقصى في وجه المستوطنين الإسرائيليين.

وطالبت الهيئات الإسلامية في القدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة الجمعة وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية: «إن عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين». وأكدت الهيئات الإسلامية الوقوف صفاً واحداً ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى، ودعت جميع أهل فلسطين إلى القدوم أول أيام عيد الأضحى نحو مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. كما أكدت الهيئات الإسلامية جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد. وختم البيان: «لنكن يداً واحدة في وجه كل قرار ظالم». ودعت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة مساجد القدس لإغلاق المساجد وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، رداً على قرارات الاحتلال بمنع المصلين من إقامة صلاة العيد في الأقصى، وفتح أبوابه لاقتحامات المستوطنين.

وكانت منظمات ما يسمى «الهيكل» المزعوم والجمعيات الاستيطانية دعت أن يكون غداً الأحد «أول أيام عيد الأضحى» الذي يتزامن مع ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل» يوماً لمشاركة جمهور المستوطنين في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، والمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق من باب الخليل باتجاه الأقصى. بدوره، اعتبر عبد الله صيام نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية أن هذه دعوات اقتحام المسجد الأقصى تمثل «اعتداء على عقيدة المسلمين» بالتزامن مع حلول أكبر أعياد الإسلامية.

في سياق آخر، أغلق مستوطنون فجر أمس طرقاً في الضفة الغربية المحتلة، ورشقوا مركبات بالحجارة، وذلك عقب مقتل جندي من الاحتلال بمنطقة مستوطنات «غوش عتسيون» قرب مدينة بيت لحم، وقال مصدر طبي فلسطيني إن مسؤولاً صحياً فلسطيناً أصيب بجراح إثر تعرض مركبة كان يستقلها قرب الخليل للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين تم نقله للعلاج، ولم يعرف بعد طبيعة إصابته.