عسكري ليبي لـ "الاتحاد": قواتنا في جاهزية كاملة لدخول العاصمة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

شهدت محاور القتال في العاصمة طرابلس، الجمعة، هدوءاً حذراً في غالبية المحاور وسط اندلاع مناوشات بين قوات الجيش الليبي من جهة والميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في محور وادي الربيع.

وقال المنذر الخرطوش، مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي لـ «الاتحاد»، إن قوات الجيش الليبي في جاهزية كاملة للتقدم حسب الخطة الموضوعة، وتنتظر أوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر. وتترقب وحدات الجيش الليبي المتمركزة في طرابلس أوامر القيادة المهمة للدخول إلى قلب طرابلس. وترجح مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» أن يحسم الجيش الليبي معركة طرابلس في الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في العاصمة الليبية.

إلى ذلك، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، تنفيذ شباب طرابلس عمليات نوعية ضد الميليشيات المسلحة بمنطقة صلاح الدين فجر الجمعة، لافتاً إلى أن شباب طرابلس يرصدون تحركات الميليشيات الإرهابية. وأشارت غرفة عمليات الكرامة في بيان إلى أن العملية النوعية كانت عالية التخطيط، وتمت عبر إطلاق الرصاص من أسلحة «كلاشينكوف» الخفيفة على تجمع لميليشيات مصراتة، أعقبها تأمين منفذي العملية وانسحابهم بسرعة على متن سياراتهم. وأكد البيان أن شباب طرابلس يرصدون تحركات الميليشيات بدقة، مشيراً إلى رصد اختباء ميليشيات مصراتة وتحصنها في عدد من بيوت حي الكلية العسكرية سابقاً ومباني الجمارك ونادي الشرطة.

وفي مرزق، تواصل ما تسمى قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق هجماتها على المدنيين في مرزق، وتهجير القبائل العربية من المدينة، بالإضافة إلى خطف عشرات المواطنين على أساس الهوية بدعم وتمويل من حكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن استجلاب آلاف من التبو التشاديين بذريعة تقوية وزيادة عدد القبيلة في جنوب ليبيا.

وفي شرق ليبيا، دان عدد من أبناء مدن الجنوب الليبي ما قام به أبناء قبيلة التبو التشاديين والإرهابيين المنظمين إليهم من قتل وتنكيل للعرب أهل مرزق، رجالاً ونساء وأطفالاً، بالإضافة لحرق منازلهم وخطف المشايخ الركع وتهجيرهم من مناطقهم وبيوتهم، وترويع الآمنين وخلق الفزع وبث الرعب بين الأهالي.

وأعرب عدد من أبناء الجنوب الليبي في بيان مصور عن رفضهم لفرض الحصار علي كامل مرزق، مؤكدين أن أهالي المدينة عانوا ويلات استهداف سيارات نقل الجرحى والمياه والتموين بهدف احتلال مرزق ومحو تاريخ أهلها وتهجيرهم خارجها، مؤكدين ثوابتهم التاريخية بأن مدينة مرزق ليست للتبو التشاديين وليست للمرتزقة والإرهابيين، لافتين إلى أنه سيدافعون عنها بكل قوة.

وفي طرابلس، أكدت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني مقتل مدير إدارة المتابعة بالوزارة وليد الترهوني، بعد اختطافه على يد مجهولين خلال الأيام الماضية، في حين ذكرت مصادر أن جثة الترهوني وُجدت أمام مقر وزارة العدل التابعة للوفاق في طرابلس.

إلى ذلك، حث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، أطراف الحرب التي لا معنى لها على طرابلس على قبول هدنة إنسانية دعت لها الأمم المتحدة وتبدأ مع صباح عيد الأضحى يوم الأحد المقبل. وقال بوجيا، في بيان للبعثة، إنه «في هذه الأوقات المقدسة، أناشد من أعماق قلبي أطراف الحرب، التي لا معنى لها على طرابلس، أن تتبنى الهدنة التي يعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة على تأمينها».