انتخابات الرئاسة التونسية.. الشاهد والزبيدي وجمعة والقروي بين 60 مرشحاً يخوضون المنافسات

ساسي جبيل (تونس)

أغلق أمس الجمعة باب الترشح في انتخابات الرئاسة التونسية، حيث يتجاوز عدد المترشحين لهذه الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر القادم، الستين مرشحاً. ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية في الأول من شهر سبتمبر القادم على أن تنتهي يوم 13 من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الحكومة التونسية، زعيم حزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، أمس، حيث أعلن، عقب إيداع ملف ترشحه، أنه سيواصل مهامه على رأس الحكومة، ولن يقدم استقالته، مؤكداً أن من يدعوه إلى الاستقالة يدعو إلى استقالة الحكومة كاملة، وبالتالي إلى الفراغ وتأجيل الانتخابات، مذكراً أن البلاد في حالة طوارئ وتحارب الإرهاب، وفي أوج موسم سياحي، وأيضاً على أبواب عودة مدرسية، معتبراً أن الاستقالة في هذا الظرف هروب من المسؤولية.

وقال: «الانتخابات، هي محطة مهمة مثل المحطات الأخرى، وبالتالي فإنه سيخوض غمارها ككل المترشحين الآخرين»، مؤكداً عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ترشحه وهو رئيس للحكومة.

وكان الشاهد قد أعلن قبل تقديمه لترشحه في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزب «تحيا تونس»، ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه مرشح القوى الوطنية والتقدمية، وأنه ليس بالعصفور النادر الذي كانت قد أعلنت عنه حركة النهضة، في وقت سابق دون ذكر أي اسم. نافياً في المقابل أن تكون علاقته بـ «النهضة» متوترة.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب «تحيا تونس» سليم العزابي، أمس، أن الشاهد يتعرض إلى حملة وصفها بالشرسة بسبب رفضه دخول بيت الطاعة وإعلانه الحرب على الفساد.

ويتوقع أن يواجه يوسف الشاهد البالغ من العمر 44 عاماً منافسة قوية من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب «البديل التونسي» المهدي جمعة، ورئيس حزب «قلب تونس» ورجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية الخاصة نبيل القروي.