أمطار غزيرة وسيول تحاصر الخرطوم والولايات

الخرطوم (الاتحاد) هطلت أمطار غزيرة على العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم أرجاء السودان، أمس، وارتفع معدل الفيضانات والسيول، وتفاقمت الأوضاع بسبب سوء البنية التحتية وعدم تصريف المياه، وتسبب ذلك في أضرار كبيرة لمنازل السودانيين، ما أدى إلى معاناة معظم الأحياء وتجمع المياه أمام المنازل.

وقال الإعلامي السوداني معالي أبو شريف إن تصريف المياه من الشوارع وإنقاذ البيوت المهددة بالسيول، واجب الساعة، داعياً إلى إعلان النفير العام. وقال الناشط السوداني مبارك مانكدان إن السيول والأمطار تكشف حجم فساد النظام البائد والخراب الواسع للبنية التحتية.

ودعا الصحفي السوداني أمير أحمد السيد إلى ضرورة استنفار جميع القوات النظامية إلى الشوارع والطرقات في الخرطوم لسحب المياه، حتى لا يتحول العيد إلى كارثة.

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