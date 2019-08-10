الحوثيون يعيقون وصول قافلة إنسانية إلى "الدريهمي"

صنعاء (الاتحاد) أعاقت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، مرور قافلة مساعدات إنسانية إلى مديرية «الدريهمي» بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وذكرت مصادر محلية لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت صباح أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع عسكرية تابعة للجيش اليمني في مدينة الدريهمي، موضحةً أن الهجوم تسبب بإعاقة مرور قافلة مساعدات إنسانية إلى سكان المدينة التي حررتها قوات الشرعية في أغسطس الماضي وتحاصرها الميليشيات الحوثية منذ ذلك الوقت. وأفادت مصادر في القوات المشتركة بأن الميليشيات حاولت استغلال التزام القوات المشتركة بضبط النفس والسماح بمرور القافلة الإنسانية، وشنت هجومها المباغت الذي تم إفشاله، وتسبب بإعاقة مرور القافلة إلى أهالي الدريهمي.

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