"الشرعية" تحبط محاولة تسلل حوثية في الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

أحبط الجيش اليمني أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في مديرية «الدريهمي» بمحافظة الحديدة. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإجبار عناصرها على التراجع والفرار. وتحاول الميليشيات تحقيق تقدم في مديرية الدريهمي، غير أنها تلقى ضربات موجعة على يد قوات الجيش اليمني، تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وواصلت الميليشيات خروقاتها النارية لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وقصفت بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع تابعة للقوات المشتركة على أطراف مدينة الحديدة، وفي مديريتي «حيس» و«التحيتا». وقال سكان إن ميليشيات الحوثي قصفت بشكل عشوائي تجمعات سكنية قريبة ما أدى إلى تضرر العديد من المنازل ونزوح العشرات من الأهالي خوفاً من القصف العنيف. في سياق آخر، اعتقلت الميليشيات الانقلابية قيادياً في حزب «المؤتمر الشعبي العام» بمحافظة حجة بعد رفضه توجيهات بحضور وإقامة دورات طائفية تروج للفكر الإرهابي الحوثي. وقالت مصادر حزبية، إن مسلحين حوثيين أقدموا على اعتقال القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر في حجة يحيى موسى واقتادوه إلى أحد السجون، مضيفةً أن عملية الاعتقال جاءت بعد رفض القيادي الحزبي الانصياع لمطالب الحوثيين في إقامة وحضور دورات تروج للفكر المذهبي المستوحى من النهج الإيراني والأفكار الطائفية والإرهابية التي تسعى لهدم وتفكيك المجتمع اليمني. وأضافت المصادر أن «القيادات المؤتمرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين يتعرضون لمضايقات وتهديدات وصولاً إلى تنفيذ اعتقالات بحق عدد منهم من أجل إخضاع الحزب واختطاف قراره».