الحوثيون يعرقلون حملة التحصين ضد "الدفتيريا"

عدن (الاتحاد) عمدت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على إفشال حملة التحصين ضد مرض «الدفتيريا» التي تمولها منظمات أممية ودولية عقب تزايد أعداد الوفيات والمصابين بهذا المرض القاتل.

وقال مصدر طبي في صنعاء، إن قيادات حوثية معينة على رأس وزارة الصحة تمارس عملية ابتزاز وحملة مضادة ضد منظمات دولية وأممية من بينها «الصحة العالمية» و«اليونيسيف» على خلفية تنفيذ حملات وقائية ضد عدة أمراض قاتلة، لافتاً إلى أن الأيام الماضية شهدت عرقلة للفرق الميدانية الطبية المشاركة في عملية التحصين ضد مرض «الدفتيريا» القاتل.

وبحسب التقارير الصحية الأولية، حصد مرض الدفتيريا أكثر من 218 طفلاً و3906 مصابين معظمهم في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكدت مصادر صحية، أن الميليشيات توقف وتعرقل حملات التحصين الوقائية التي تستهدف مكافحة الأمراض القاتلة وتجبر الأهالي بعدم تحصين أطفالهم لزعمها وجود آثار سلبية وخطيرة ستنعكس مستقبلًا على صحة الأطفال حد زعمهم.

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