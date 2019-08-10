"الهلال" يغيث الأسر النازحة في "الخوخة" بالحديدة

عدن (الاتحاد، وام)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة مساعدات عاجلة للتخفيف عن الأسر النازحة الموجودة في مخيمات النزوح بمديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة عقب الأضرار التي تعرضت لها جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة خلال الأيام الماضية. وشرعت الفرق الإغاثية الميدانية التابعة للهيئة بتوزيع المئات من السلل الغذائية المتكاملة إلى جانب توزيع وتجهيز خيام إيوائية جديدة للأسر المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة مناطق في الساحل الغربي لليمن.

وتأتي المساعدات الإغاثية العاجلة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية المتمثل بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل التخفيف من معاناة الأسر المتضررة من سيول الأمطار وتلمس الاحتياجات الضرورية خصوصا في مخيمات النازحين التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة. وعبرت الأسر النازحة في «الخوخة» عن شكرها وتقديرها للاستجابة الطارئة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة عقب الأضرار التي لحقت بهم، مشيرين إلى أن دولة الإمارات دائماً سباقة في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية في مختلف الأصعدة.

وكانت الحكومة اليمنية دعت المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني إلى إغاثة نحو 7334 أسرة نازحة تضررت من السيول الناجمة عن الأمطار في مديريات الساحل الغربي خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن، عبر دعمها السخي للقطاع الصحي، سواء بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية أو من خلال الحملات الوقائية والتوعوية، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة للسكان وخاصة للفئات الأكثر تضرراً وخاصة الأطفال.

وساهم هذا الدعم في التخفيف من حدة الوباء في مناطق الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة وبقية محافظات اليمن وهو ما نتج عنه تقليل نسبة الإصابات. وأطلقت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر حملات علاجية ووقائية وتوعوية لمكافحة وباء الكوليرا، في عدد من مديريات الساحل الغربي اليمني.

وقال ممثل الهلال في الساحل الغربي، إن الحملات شملت تزويد المراكز الصحية بكميات من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية، وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور رباش أحمد صالح، مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية «الوازعية»، أن الهلال الأحمر الإماراتي، وفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمراكز الصحية كافة بالمديرية، ما أسهم في إنقاذ حياة الناس، من خطر وباء الكوليرا القاتل.

ونوه إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يواصل جهوده للقضاء على وباء الكوليرا من خلال تنفيذ المراحل الثلاث «العلاجية، التوعية، الوقائية»، وأن هذا الجهد الكبير هو محل تقدير السلطة المحلية، وجميع أبناء مديرية «الوازعية».

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، أن حملة مكافحة وباء الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة في «الوازعية» التي استمرت على مدى 16 يوماً، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية، في المديرية وبقية مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لليمن.