كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 مدنيين وسط تجدد الاشتباكات في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر طبية إن "ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا، الجمعة، في عدن المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دولياً، وسط تجدد الاشتباكات بين الجنوبيين وقوات الحكومة".

ويُعقد تصاعد أعمال العنف جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يربو على أربع سنوات والذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ودفع البلاد إلى شفا مجاعة.

وقال سكان إن "قذائف سقطت على منازل" وإن "الاشتباكات تركزت في المناطق السكنية شمال المدينة".

وقال رئيس مديرية الصحة في عدن إن "24 مقاتلاً لاقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية دون أن يحدد إلى أي طرف ينتمون".

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أنها عالجت 75 شخصاً في أحد المستشفيات منذ ليل الخميس.

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وأضافت أن معظمهم مدنيون أصيبوا خلال قصف المنازل أو من الرصاصات الطائشة.

ودعت وزارة الداخلية المدنيين إلى التزام منازلهم والابتعاد من مناطق الاشتباكات.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن "الاشتباكات حاصرت موظفيه ومدنيين في منازلهم لعدة أيام بسبب نقص الإمدادات الغذائية والمياه".