الوداد يتعاقد مع ثلاثة لاعبين – صور

أعلن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع ثلاثة لاعبين ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تعزيز صفوفه، استعدادا للموسم المقبل، الذي سينافس فيه على مجموعة من الواجهات.

وتعاقد الفريق الأحمر، مع اللاعب محمد كمال، الذي ينشط في الخط الأمامي، قادما من فريق الجيش الملكي، كما تعاقد أيضا مع اللاعب الشاب هيثم البهجة، قادما من الشباب الرياضي السالمي، بالإضافة إلى المدافع إبراهيم نجم الدين.

وغادر محمد كمال، الجيش الملكي، بعد قدوم المدرب محمد طالب، وتنتظر منه الجماهير الودادية ملئ الفراغ الذي أحدثه رحيل محمد أوناجم.

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بينما، ينشط البهجة في مركز الجناح الأيمن، ويعتبر من خريجي مدرسة تكوين فريق الرجاء البيضاوي، كما سبق له وأن جاور كل من أولمبيك آسفي ووداد تمارة، أما إبراهيم نجم الدين فقد وقع بشكل مجاني، بعد أن انتهت تجربته مع الكوكب المراكشي.

ومازالت جماهير الفريق الأحمر، تسعى لتطعيم التركيبة البشرية للفريق بلاعبين جدد، خاصة وأن الفريق سينافس الموسم المقبل، على العديد من الواجهات المحلية، القارية، والعربية، خاصة عصبة الأبطال الإفريقية، البطولة العربية، والبطولة المحلية.