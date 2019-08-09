قضية “الميلودي وإثبات النسب “.. عائلته: هو شأن أسري وسنعقد ندوة يحضرها حقوقيين ونقابات

تستعد عائلة الخطابي، التي ينتمي إليها الفنان عادل الميلودي، لعقد ندوة صحفية حول موضوع “إثبات النسب لشابين يدعيان أنهما من صلب الفنان المغربي الشعبي”، بعد عيد الأضحى، من أجل توضيح بعد المعطيات.

وشدد فؤاد الخطابي، شقيق الفنان الشعبي عادل الخطابي المعروف فنيا بلقب “الميلودي”، أن الموضوع الذي أثار الجدل هو شأن أسري محض يعني بشكل مباشر الميلودي والشابين، مضيفا أن المختص في الدخول على خط الموضوع هو القضاء وحده.

وجاء في نفس البلاغ: “إنها ليست قضية الجميع وإن أردناها أن تكون قضيتنا فمدخلها الوحيد هو أن نضعها في حجمها، ورهانها، ومكانتها، وأن نقول كلمة خير أو نصمت، لكن أن نركب على القضية وندخل في خصوصيات الناس وحياتهم الخاصة وخلافاتهم العائلية التي لا تخلو عائلة مغربية منها فهذا ليس من حقكم، وليس من حق أي أحد أن يوظف خصوصيات الناس في غير السياق الطبيعي”.

وأشار شقيق الميلودي إلى أن الندوة التي تعتزم عائلته عقدها ستحضرها نقابات فنية كون عادل ينتمي لنفس المجال، إضافة إلى حقوقيين يدافعون عن الحق والقانون، ومرحب فيها بكل من يرى نفسه معنيا لتصحيح مسار القضية”.

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وأضاف نفس المصدر أن العائلة تتجه نحو تشكيل لجنة تتبع لتحاول إعادة الأمور لمجراها الطبيعي، معبرا عن ثقتهم في مصداقية القضاء.

وانتقد شقيق الميلودي “تمييع” القضية من خلال طريقة التطرق لها من طرف وسائل إعلام.

ويواجه المغني الشعبي دعوى قضائية بسبب رفضه الاعتراف بشابيين يقولان إنه والدهما وينكرهما، وقد تسبب الموضوع في التأثير على سيرورة الأنشطة الفنية للميلودي حيث ألغى مهرجان جوهرة حفله بسبب نفس الموضوع.