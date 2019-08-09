المضيق- الفنيدق.. صلاة عيد الأضحى ستقام في هذه المساجد

أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بعمالة المضيق الفنيدق، أن صلاة عيد الأضحى ستقام يوم الاثنين 12 غشت الجاري على الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت الإداري. وحددت المندوبية في منشور على موقعها الإلكتروني خطباء العيد ومن ينوب عنهم حسب كل جماعة محلية، إذ بالنسبة لجماعة المضيق ستقام صلاة العيد بمصلى كورنيش المضيق، وبالنسبة لجماعة الفنيدق ومرتيل ستقام الصلاة في مسجد محمد الخامس. وأضافت المندوبية ذاتها أن صلاة العيد ستقام في سبتة المحتلة بمصلى مسجد سيدي امبارك.

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