ليفربول يقسو على نوريتش سيتي برباعية في مستهل “البريمرليغ”

سجل فريق ليفربول فوزا عريضا، مساء اليوم الجمعة، على ضيفه نوريتش سيتي قوامه أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مستهل مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى “الريدز” الشوط الأول متقدما برباعية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من غرانت هانلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 7، ثم المصري محمد صلاح في حدود الدقيقة 19، وبعده بعشر دقائق سجل المدافع الهولندي فان ديك الهدف الثالث، قبل أن يختتم أوريغي الرباعية في الدقيقة 42، بينما أحرز نوريتش هدف حفظ ماء الوجه بعد 35 دقيقة من بداية الجولة الثانية عن طريق تيمو بوكي.

وأرسل ليفربول بفوزه العريض إشارات قوية لباقي أندية “البريمرليغ”، على أنه سينافس بقوة على اللقب، على غرار الموسم الماضي حيث كان ندا قويا لمانشستر سيتي الذي حسم الدوري لصالحه بفارق نقطة وحيدة في الجولة الأخيرة.