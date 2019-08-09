باب سبتة .. حجز أزيد من 11 ألف قرص مخدر مدسوسة في علب حليب

قامت عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، اليوم الجمعة، بحجز 11 ألفا و 700 قرص مخدر مدسوس في علب الحليب.

وأوضح مصدر جمركي أن عناصر المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمنطقة الوصول بمعبر باب سبتة تمكنت من حجز هذه الكمية من الأقراص المخدرة بحوزة امرأتين مقيمتين بسبتة كانتا في طريقهما إلى دخول التراب الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن تفتيشا دقيقا مكن من العثور على هذه الكمية من الأقراص المخدرة، التي تناهز قيمتها المادية 120 ألف درهم، مدسوسة تحت ملابس إحدى الموقوفتين، وداخل علب حليب محكمة الإغلاق، كانت على متن سيارة مرقمة بإسبانيا تمتطيها المشتبه بهما.

وقد تم اعتقال المعنيتين بالأمر وإحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.