بعد تصنيفها “أغنى مؤثرة مغربية”.. إحسان بنعلوش ترد عبر “اليوم24”

ردت المدونة المغربية،إحسان بنعلوش، اليوم الجمعة، على موضوع “تصنيفها أغنى مؤثرة مغربية” على أنستغرام”، و احتلالها الرتبة 112 على المستوى العالمي، موضحة في حديثها لـ”اليوم24″ أن “التصنيف غير عادل وغير دقيق”.

وتسائلت إحسان بنعلوش في تصريحها: ” هل يعقل أن أحتل الرتبة 112 عالميا في التصنيف؟ أينهم المؤثرون الكثر الذي يملكون 10 مليون متابع؟ أين هم مشاهير أوروبا و تركيا والشرق الأوسط؟”.

وأضافت إحسان :” إلى جانب ما ذكرته، أنا لا أقوم بإعلانات وإشهارات كثيرة، باستثناء شركات أثق فيها مثل شركات “غوغل” و”سبوفتي”، وكوجه إعلاني لعلامة شهيرة لمستحضر تجميل عالمي في شمال افريقيا والشرق الأوسط”.

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وأوضحت المدونة المغربية التي يتابعها حوالي مليون ونصف مليون متابع على “أنستغرام”، أنها تشارك مع متتبعيها جميع الفرص التي تتاح لها، وبالتالي فصفحتها خير دليل على صحة كلامها، ولو كانت تتلقى أجرا عن كل صورة أو فيديو فربما أصبحت مليونيرة.

وأشارت بنعلوش أن هناك مغالطات في الأخبار التي نُشرت عنها بخصوص الشق االمتعلق بطبيعة الفيديوهات التي تختص في صناعة محتواها، إذ أوضحت أنها تهتم بمشاركة تجارب الرحلات، ومشاركة فرص الشباب، كما تشارك خواطر من كتاباتها وقصصا قصيرة لمناقشة مواضيعها مع المتابعين، عكس ما روج عنها وربط نشاطها على وسائل التواصل بإنجاز محتوى عن المكياج والحيل التجميلية.

يذكر أن إحسان بنعلوش صنفت مؤخرا من طرف موقع عالمي يدعى “HOPPER HQ “كأغنى مدونة مغربية على “أنستغرام”، وصاحبة الرتبة 112 في التصنيف العالمي، بمعدل دخل يساوي 6 مليون سنتيم مغربي مقابل المنشور الواحد، الأمر الذي خلق جدلا في صفوف رواد مواقع التواصل، قبل نفيها لكل ما راج.