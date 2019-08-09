ولي العهد مولاي الحسن.. أميرعاشق للفن -فيديو

يعشق ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ميدان الفن، وقد أبرز اهتمامه بأصناف مختلفة فيه، بحضوره لأنشطة ترفيهية تتعلق بها.
الأمير “العاشق” للفن، مهتم بالموسيقى الغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال حضوره لسهرات بمهرجان موازين، إضافة إلى اهتمام بعالم السينما إذ يتوجه من حين لآخر قاعات السينما لمشاهدة أفلام من ثقافات مختلفة.
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