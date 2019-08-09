اجرام بغداد تقبض على ستة اشخاص بتهم سرقات مختلفة في العاصمة

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن القبض على ستة اشخاص بتهم سرقات مختلفة في العاصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الاجرام التابعة لمكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (١٠٠ الف دولار امريكي) من داخل شركة يعمل بها في منطقة الكرادة"، مبينا انه "تم التحقيق معه واعترف صراحة عن قيامه بحادث السرقة".

واضاف ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع)".

وتابع ان "مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بقضية سرقة حمولة رز قيمتها (٣٠٠ مليون دينار عراقي) تابعة لإحدى الشركات اثناء نقلها من ميناء ام قصر الى محافظة بغداد"، لافتا الى انه "تم التحقيق معه واعترف عن قيامه بحادث السرقة".

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واكد ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".

وبين ان "مفارز مكتب الشعب لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما ب(٦ عمليات سرقة مختلفة ومتعددة) لعدة دور سكنية في منطقة الشعب، حيث تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن قيامهم بحوادث السرقة"، مشيرا الى ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٦ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".

واكد ان "مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بقضية (السطو المسلح) على دار تم التحقيق معه واعترف صراحة عن قيامه بعملية السطو المسلح"، موضحا ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص، فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٣ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".

واختتم معن حديثه بالقول ان "مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتعاطي المواد المخدرة وعن قيامه بعدة سرقات مختلفة ومتعددة للدراجات النارية واجهزة الموبايل ومبالغ من الاموال من عدة اشخاص في مدينة الصدر وبالاشتراك مع متهمين اخرين تم التحقيق معه واعترف عن قيامه ماذكر اعلاه"، مضيفا ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٦ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه بصدد القضية".